Exkursion mit Kulturverein Winsen nach Celle

ce. Winsen. Noch Plätze frei sind bei einer Exkursion nach Celle, die der Kulturverein Winsen am Samstag, 10. Juni, unternimmt. Der Bus startet um 8 Uhr am ZOB, die Rückkehr erfolgt gegen 19 Uhr. Auf dem Programm stehen unter anderem eine Stadtführung in Celle inklusive Besuch des Welfenschlosses, ein gemeinsames Mittagessen sowie eine Heide-Kutschfahrt ab Hermannsburg mit anschließender Kaffeetafel. Alle Aktivitäten sind im Preis von 65 Euro (60 Euro für Kulturvereinsmitglieder) inbegriffen. - Anmeldung unter Tel. 04171 - 63163 (Anrufbeantworter).