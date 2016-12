Fahrradtour des ADFC Winsen zum Lüneburger Weihnachtsmarkt

ce. Winsen. Der Lüneburger Weihnachtsmarkt ist das Ziel einer Fahrradtour, die die ADFC-Ortsgruppe Winsen am Mittwoch, 14. Dezember, mit allen Interessierten unternimmt. Die Teilnehmer an der insgesamt 50 Kilometer langen Ausfahrt starten um 10 Uhr am Winsener Marstall. Auf dem Weihnachtsmarkt können sich die Radler mit Gaumenfreuden stärken.