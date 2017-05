Fahrradtour und Grillkursus für Männer

ce. Winsen. Zu einer Fahrradtour mit anschließendem Grillen lädt Hermann Tipke, Beauftragter für Männerarbeit im Kirchenkreis Winsen, am Samstag, 13. Mai, ein. Die Teilnehmer starten um 10 Uhr am Bahnhof in Winsen. Über Bardowick, wo eine Dom-Führung auf dem Programm steht, geht es zum Grill-Spaß an der Ahlbergscheune in Tangendorf. Die Kosten für das abendliche Grillgut betragen 12 Euro. Getränke und die Dombesichtigung sind extra zu zahlen. Anmeldung und Infos bis zum 6. Mai unter Tel. 04171 - 4986 oder per E-Mail unter Tipke@gmx.de.

- Dort muss sich bis 4. Mai auch anmelden, wer an einem Grillkursus für Männer teilnehmen möchte. Dieser findet am Samstag, 13. Mai, in der Hanstedter Oberschule (Buchholzer Straße 56) statt. Veranstalter ist die Männerarbeit im Kirchenkreis, geleitet wird der Kursus von Hans-Heinrich Meyer. Kosten: 12,50 Euro für die Kursusgebühr und 10 bis 12 Euro für die Lebensmittelumlage.