Familiengottesdienst mit Schul-Kinderhorten zum 1. Advent in Winsen

Winsen (Luhe): St. Marien-Kirche |

ce. Winsen. Zum Familiengottesdienst lädt die Winsener St. Marien-Kirchengemeinde am Sonntag, 27. November (1. Advent), um 10 Uhr in ihr Gotteshaus (Rathausstraße 3) ein. Pastorin Flore Duda gestaltet den Gottesdienst gemeinsam mit Kindern und Erziehern aus den Horten der Alten Stadtschule und der Hanseschule. Anschließend lädt die evangelische Jugend zum kleinen Steh-Café "Ein Plätzchen im Advent" in der Kirche ein.