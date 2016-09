"Faszinierende Sichtweisen": Malergruppen "CreArtive" und "EigenArt" stellen neue Bilder in Salzhausen aus

"Dies ist eine faszinierende, breite Palette unterschiedlicher kreativer Sichtweisen. Für jeden Geschmack ist etwas dabei." Voll des Lobes war Salzhausens Bürgermeister Hans-Joachim Abegg, als er jetzt die Ausstellung der Künstlergruppen "EigenArt" und "CreArtive" im Haus des Gastes eröffnete.Die Kreativen aus Salzhausen und Umgebung zeigen ihre neuesten Aquarell-, Acryl- und Ölgemälde. Im Rahmen der Ausstellung werden außerdem von den Künstlern gespendete kleinere Bilder präsentiert, deren Verkaufserlös dem Gnadenhof des Vereins "Tierhilfe aktiv" in Winsen-Laßrönne zugute kommt. In der Gruppe "EigenArt" sind aktiv: Ulla Bartels, Evelyne Bergmann, Karin Bergmann, Sonja Hochheim, Hans-Ulrich Kuhnert, Elli Lochmann, Ina-Petra Ricanek, Susanne Scholz, Annelore Schulz, Sybille Wabnitz und Monika Wege-Luft. Zu "CreArtive" gehören: Irene Andersen, Renate Czypek, Marianne Ehmke, Waltraud Hartmann, Elfi Heuckroth, Erika Jobmann, Regina Mohr-Marschel, Juliana Narten, Marlene Putensen, Gerda Reitz und Gisela Tobias.- Die Ausstellung ist letztmalig am Samstag und Sonntag, 24. und 25. September, jeweils von 11 bis 17 Uhr bei freiem Eintritt zu sehen.