Fehlerteufel bei Winsener Adventsaktion

ce. Winsen. In unsere jüngste Ankündigung der Aktionen beim "Winsener Adventskalender" hat sich leider der Fehlerteufel eingeschlichen: Das weihnachtliche Rätsel beim "Krippenspiel mit Verlosung" findet am Dienstag, 13. Dezember, in der Buchhandlung Decius von 10 bis 16 Uhr statt und nicht - wie irrtümlich geschrieben - erst ab 15 Uhr.