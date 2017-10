Feierabendkreis der Winsener Kirchengemeinde trifft sich

Winsen (Luhe): St. Marien-Kirche |

ce. Winsen. Das nächste Treffen des Feierabendkreises der Winsener Kirchengemeinde St. Marien findet am Mittwoch, 18. Oktober, um 15 Uhr ausnahmsweise in der St. Marien-Kirche (Rathausstraße 3) statt, in der aufgrund des Reformationsjubiläums auch in diesem Monat noch die Bänke ausgeräumt sind (das WOCHENBLATT berichtete). Für alle Gäste sind jedoch Tische und Stühle vorhanden. Pastor Markus Kalmbach, der den Gottesdienst mit einem Team um Ilse Rieckmann vorbereitet, stellt Bilder aus Afrika vor. Zudem gibt es ein gemeinsames Kaffeetrinken.