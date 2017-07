Ferienprojekt über europäische Esskulturen in Winsen

Winsen (Luhe): Marstall-Museum |

ce. Winsen. "So schmeckt Europa" ist der Titel eines kostenlosen Ferienprojektes des Heimat- und Museumvereins Winsen im Marstall-Museum (Schloßplatz 11), an dem Kinder wahlweise am Mittwoch, 26., oder Freitag, 28. Juli, jeweils ab 15 Uhr teilnehmen können. Präsentiert und ausprobiert werden frühere Esskulturen sowie vielfältige Würz- und Arbeitstechniken. Unterstützt wird die Aktion unter anderem vom Europabüro "Europe-Direkt Lüneburg". Kinder ab zehn Jahren können ohne Begleitung teilnehmen, jüngere Mädchen und Jungen in Begleitung. - Anmeldung im Marstall direkt, unter Tel. 04171 - 3419 bei Ilona Johannsen vom Heimat- und Museumverein Winsen oder per E-Mail unter info@hum-winsen.de. Weitere Infos unter Tel. 0170 - 1721062 bei Angelika Frank.