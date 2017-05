Festgottesdienst-Übertragung vom Kirchentag im Winsener Gemeindezentrum

Winsen (Luhe): Gemeindezentrum St. Marien |

ce. Winsen. Zur Übertragung des Festgottesdienstes live vom Deutschen Kirchentag in Wittenberg lädt die Winsener Pastorin Simone Uhlemeyer-Junghans am Sonntag, 28. Mai, ins Gemeindezentrum (Kirchstraße 2) ein. Bereits ab 10 Uhr findet dort ein gemeinsames Frühstück statt, bei dem ebenfalls alle Interessierten herzlich willkommen sind. Das Frühstück ist kostenlos, über Spenden freut sich die Kirchengemeinde. Der 10-Uhr-Gottesdienst in der St. Marien-Kirche findet an diesem Tag nicht statt.