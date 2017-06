Finanzamt Winsen bietet Kurzpraktika an

Winsen (Luhe): Finanzamt |

ce. Winsen. Neun junge Nachwuchskräfte starten am 1. August beim Finanzamt Winsen ihre Ausbildung zum Finanzwirt bzw. ihr duales Studium zum Diplom-Finanzwirt. Wegen der hohen Altersabgänge steht auch im nächsten Jahr eine größere Zahl an Ausbildungsplätzen zur Verfügung. Einen ersten Einblick in den Berufsalltag können Interessierte bei Kurzpraktika bekommen, die die Behörde über drei Tage in den Sommerferien anbietet. Ein Infoabend hierzu findet am Dienstag, 20. Juni, von 17.30 bis 19.30 Uhr im Dienstgebäude des Finanzamtes (Von-Somnitz-Ring 6) statt. Dort besteht auch die Möglichkeit zum persönlichen Gespräch mit den Ausbildern.

- Infos unter www.mit-sicherheit-karriere-in.niedersachsen.de oder unter facebook.com.finanzamtwinsen.