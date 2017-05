Flohmarkt ist Herzstück - BIGS lädt wieder zum großen Hainfelder Hof-Fest ein

thl. Stelle. Zum großen Hainfelder Hof-Fest lädt die BIGS (Bürgerinitiative Gemeinde Stelle) am Sonntag, 7. Mai, in das Steller Einkaufszentrum ein. Highlight ist der große Flohmarkt mit 111 Ständen privater Anbieter. Offizieller Beginn ist um 11 Uhr. Parallel dazu öffnen viele Geschäfte ihre Türen zum neunten Sonntags-Shopping in der Gemeinde.

Eingeladen sind alle Bürger im Landkreis Harburg und solche, die den Landkreis, insbesondere Stelle, als attraktiven Wohnort, kennenlernen möchten. Gegrilltes, Suppe und Dessert, Getränke, Kaffee und Kuchen, Crèpes und vieles mehr sorgen dafür, dass kein Besucher Hunger oder Durst leiden muss.

Für die Kinder wird auch in diesem Jahr Kinderschminken und -malen an erster Stelle stehen, aber auch spezielle Tombola-Gewinne warten auf ihre „kleinen“ Gewinner. Natürlich ist auch für die Großen gesorgt, u.a. wieder mit einem Fahrrad als Hauptgewinn.

Der Erlös der Tombola geht wie jedes Jahr an die Jugend in Stelle.

Wer noch einen Flohmarktstand aufbauen möchte, meldet sich unter Tel. 04174 - 1406 oder im Internet unter www.bigs.instelle.de an.