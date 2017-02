Flohmarkt-Zeit in Winsener Lebenshilfe-Kindergärten am Bultweg

Winsen (Luhe): Lebenshilfe-Kindergärten |

ce. Winsen. Kleidung und Spielzeug wird angeboten bei einem Flohmarkt rund ums Kind, der am Samstag, 18. Februar, von 13 bis 16 Uhr in den Winsener Lebenshilfe-Kindergärten (Bultweg 52A) stattfindet. Organisatoren sind die Eltern der Jungen und Mädchen. In der Cafeteria gibt es selbst gebackene Kuchen, Torten und Waffeln sowie Brezeln. Alle Erlöse kommen dem Aufbau eines festen Bolzplatzes im Garten der Einrichtungen zugute, in denen 60 Kinder mit und ohne Behinderungen betreut werden. - Standreservierung unter Tel. 0174 - 3846529.