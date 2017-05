Fotoausstellung im Winsener Gartentreff

Winsen (Luhe): Gartentreff |

ce. Winsen. Mit einer Bilderausstellung eröffnen die Fotofreunde des Vereins "WIR - Kunst und Kultur in der Elbmarsch" am Freitag, 19. Mai, den diesjährigen Ausstellungsreigen im Winsener Gartentreff in den Luhegärten (Hansestraße). Zu sehen sind vielfältige Motive. Die bis Donnerstag, 25. Mai (Christi Himmelfahrt), laufende Fotoschau ist werktags von 14 bis 17 Uhr und am Wochenende von 11 bis 18 Uhr geöffnet.