"Fremder Blick aufs Eigene" ist der Titel des Konzertes im Rahmen der Reihe "ZuHören in Winsen", das das Winsener Ensemble "L' art pour l'art" am Freitag, 2. Dezember, im Alten Forsthaus Habichtshorst (Lüneburger Straße 220) veranstaltet. Zum Auftakt um 19 Uhr referiert der Reisejournalist Klaus Bötig aus Bremen über Wahrnehmungen beim Unterwegssein und Überraschungen "vor der Haustür". Nach einem Pausen-Imbiss spielen "L' art pour l'art" Werke von Lars Petter Hagen, Neele Hülcker, Matthias Kaul, Makiko Nishikaze, Trond Reinholdtsen und Walter Zimmermann. Darüber hinaus ist der Schauspieler Torsten Schütte zu erleben.- Karten für 8 und 12 Euro im Vorverkauf sowie für 12 und 16 Euro an der Abendkasse. Für die Teilnahme am Imbiss sind 4 Euro zu zahlen. Vorbestellung unter Tel. 04171 - 73530, per E-Mail unter wir@lartpourlart.de oder unter http://www.lartpourlart.de. Ein Shuttle-Service ist nach Voranmeldung möglich.