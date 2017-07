Fröhliches Fest der Begegnung in Winsener Flüchtlingsunterkunft

Ein fröhliches Fest der Begegnung findet am Sonntag, 30. Juli, von 15 bis 18 Uhr in der Winsener Flüchtlingsunterkunft am Scharmbecker Weg 15 statt. Veranstalter sind die Bewohner derUnterkunft, die Stadt Winsen, die Betreuungsorganisation "Human Care" und das "Internationale Café" der Luhestadt.Stärken können sich die Besucher mit internationalen Gaumenfreuden, Grillwürstchen und einemreichhaltigen Kuchenbuffet. Spendeneinnahmen fließen in die Finanzierung der neuen Tischtennisplatte, die an diesem Tag eingeweiht wird. Auf dem Programm stehen verschiedene Spiele und Live-Musik.Die Unterkunftsbewohner und das Organisations-Team freuen sich auf viele Gäste. Das Team weist darauf hin, dass das Fest bei Dauerregen verschoben wird.