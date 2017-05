"Frühlingserwachen" auf dem Wochenmarkt in Pattensen

ce. Pattensen. "Frühlingserwachen" lautet das Motto am Donnerstag, 18. Mai, von 14 bis 18 Uhr auf dem Pattensener Wochenmarkt in der Schulstraße. "An allen Ständen können regionale Produkte probiert werden, und dazu gibt es einen sommerlichem Umtrunk", kündigt Marktsprecher Manfred Saurer an. - Infos zu den Wochenmärkten in Winsen und Pattensen sowie zu deren Händlern unter www.winsen.de/wirtschaft/wochenmaerkte/