Die Anmeldungen für die zukünftigen Fünftklässler in der Winsener Oberschule Am Ilmer Barg (Haidweg 8) findet am Mittwoch, 10., und Donnerstag, 11. Mai, statt. Nähere Infos gibt es unter Tel. 04171 - 781304 und unter www.ilmer-barg.de