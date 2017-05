Funkamateure laden zum Tag der offenen Tür

Winsen (Luhe): Hanseschule |

thl. Winsen. Zu einem Tag der offenen Tür laden die Winsener Funkamateure am Samstag, 3. Juni, von 11 bis 17 Uhr in die Hanseschule an der Fuhlentwiete ein. Bescuher können die Funkstation besichtigen und ausprobieren sowie sich über die Aktivitäten der Funker informieren.