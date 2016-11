Futtern mit lustigem Luther mit Martin Teske in Winsen

Winsen (Luhe): Gasthof Sander |

ce. Scharmbeck. "Luther lustig" heißt das Programm zum Traditionsessen "Futtern wie bei Luthern", das bereits zum 15. Mal am Freitag, 11. November, um 18 Uhr im Scharmbecker Gasthof Sander (Scharmbecker Dorfstraße 48) stattfindet. Der Winsener Journalist Martin Teske schlüpft in die Rolle des Reformators und zeigt seine kleinen persönlichen Schwächen und seinen bisweilen sarkastischen Humor. Der Eintritt von 5 Euro ist für die Stiftung "Kirche mit Zukunft" bestimmt. - Anmeldung im Gasthof unter Tel. 04171 - 5183 oder per Fax unter 04171 - 7876335.