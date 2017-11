Gänsebratenessen der Rottorfer Senioren

ce. Rottorf. Zum Gänsebratenessen im Luhdorfer Gasthaus Alpers fährt der Rottorfer Seniorenclub am Freitag, 10. November. Da Fahrgemeinschaften gebildet werden sollen, treffen sich die Teilnehmer um 11.30 Uhr am Bushäuschen in der "Drift".