Geheimnis der musikalischen Magie: Duo Kalinowsky gibt Konzert in Winsen

Mit seinem Programm "Viola tanzt!" tritt das Duo Kalinowsky am Donnerstag, 17. November, um 20 Uhr im Winsener Marstall (Schloßplatz 11) auf. Das Gastspiel findet im Rahmen der "Schlosskonzert"-Reihe des Kulturvereins Winsen statt.Seit 1991 geben Pianistin Bella Kalinowsky und Bratschist Semjon Kalinowsky erfolgreich Konzerte im In- und Ausland. Mit ihrem Programm "Viola tanzt!" begeben sich beide auf eine spannende klangvolle Reise durch die fernen Länder, um dem Geheimnis der Magie auf die Spur zu kommen, die Leidenschaft der Musik verleiht. So entsteht ein künstlerisches Plädoyer für die Bratsche. Sie sei "das schönste Streichinstrument mit einem unausgeschöpften kreativen Potenzial, das öfter in der Musikgeschichte stiefmütterlich behandelt wurde", so die Kalinowskys.- Der Eintritt kostet 20 Euro. Kulturvereinsmitglieder zahlen 13 Euro, Jugendliche 6 Euro. Karten im Vorverkauf in Winsen bei der Luhe-Reisen GmbH, Reiseservice Stender und dem TUI-Reisecenter sowie in Seevetal bei der Reise-Centrum Mielck GmbH und in Stelle beim RCM-Reise-Service. Infos unter http://www.kulturverein-winsen.de und unter http://www.winsen-kulturell.de.