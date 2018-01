Gemeinschaft der Winsener Männerchöre bittet zur Versammlung und sucht Verstärkung

Winsen (Luhe): Hotel Zum Weißen Ross |

ce. Winsen. Zu ihrer Jahreshauptversammlung lädt die Gemeinschaft der Winsener Männerchöre - nämlich der "Singzirkel“ und der „Winsener Männerchor“ - am Donnerstag, 11. Januar um 19 Uhr im Hotel "Zum Weißen Ross“ (Marktstraße 10) ein. Beide Chöre tagen unabhängig, um die jeweiligen Wahlen und Tagesordnungspunkte abzuhandeln. Beim "Singzirkel“ leitet Vorsitzender Claus-Dieter Qualmann die Sitzung. Bei den Wahlen zeichnen sich einige Änderungen im Vorstand ab. Beim "Männerchor“ führt Vorsitzender Wolfgang Albrecht-Jendreyko durch die Sitzung, bei der ebenfalls Wahlen stattfinden. Zudem sind bei beiden Versammlungen Wahlen vorgesehen. Auch um einige grundlegende Veränderungen zu diskutieren, setzt die Chorgemeinschaft die Sitzung schließlich gemeinsam fort.

"Leider sieht die Zukunft der Männerchöre nicht rosig aus, denn es fehlt der „Nachwuchs“, bedauert Öffentlichkeitsbeauftragter Wolf-Dieter Stein. Der Altersdurchschnitt werde immer höher, was zu personellen Problemen bei den Auftritten führe. Daher sei die Singfähigkeit auf Sicht gefährdet. Wer Freude am Singen hat, ist daher bei den Proben des "Männerchores" ab Donnerstag, 18. Januar, um 20 Uhr in der Alten Stadtschule herzlich willkommen.