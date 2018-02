Gewinnspiel der Salzhäuser Gleichstellungsbeauftragten zum Frauentag

Anlässlich des Internationalen Frauentages veranstaltet Astrid Warburg-Manthey (Foto), Gleichstellungsbeauftragte der Samtgemeinde Salzhausen, ein Gewinnspiel. Dabei müssen unter www.salzhausen.de (Stichwort Weltfrauentag) elf Fragen beantwortet und die angegebenen Buchstaben zu einem Lösungswort zusammengefügt werden. Diesen Begriff schicken die Teilnehmer bis Mittwoch, 28. Februar, per E-Mail an a.manthey@rathaus-salzhausen.de. Zu gewinnen gibt es 3 x 2 Karten für die Lesung der Autorin und Frauenrechtlerin Alice Schwarzer aus deren neuem Buch "Meine algerische Familie" am 7. März im Deutschen Schauspielhaus in Hamburg.