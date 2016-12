Gewonnen mit Adventskalender des Lions Club Winsen

ce. Winsen. Bei der Adventskalender-Aktion des Lions Club Winsen haben folgende Zahlen gewonnen: 15. Dezember: a) 3355, 4150, b) 468, 1779, c) 5495, 3939; 16. Dezember: 3134; 17. Dezember: a) 275, b) 5047, 4103, 420, 5431, 39, c) 2559, 4287, 1162, 996; 18. Dezember: a) 4800, 1783, 3760, 1481, b) 5171, 47, 1361, 1378, 1950, c) 4493, 3566; 19. Dezember: a) 114, b) 1320, 1818, 2640, 3742, c) 5451; 20. Dezember: 3958; 21. Dezember: a) 1558, 569, 5311, 443, 1895, 4062, b) 3344. Das WOCHENBLATT gratuliert alle Gewinnern. Die letzten Gewinnzahlen werden am Mittwoch, 28. Dezember, an dieser Stelle bekanntgegeben.