Gitarrenkursus für Anfänger in Salzhausen

ce. Salzhausen. Einen Gitarrenkursus für Anfänger, an dem Kinder ab neun Jahren und Erwachsene teilnehmen können, gibt die ehemalige Grundschullehrerin Ides Eberbach ab Montag, 13. Februar, um 17 Uhr in ihrem Haus in Salzhausen (Am Bohnenberg 4a). Die Teilnahmekosten an dem zwölf Stunden umfassenden Kursus gehen als Spende an die "Kindernothilfe". - Anmeldung bis 10. Februar unter Tel. 04172 - 9876119.