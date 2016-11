"Gottesdienst in anderer Form" in Pattensen

Winsen (Luhe): St. Gertrud-Kirche

ce. Pattensen. "Öffne dein Türchen" ist das Thema des nächsten "Gottesdienstes in anderer Form" (GoIn), zu dem die St. Gertrud-Kirchengemeinde Pattensen am Sonntag, 4. Dezember, um 11 Uhr in ihr Gotteshaus (Kirchenweg 1) einlädt. "Im Gottesdienst wird es um die Frage gehen, wie wir die Türen von Herzen und Häusern für Gott und andere Menschen öffnen können, um dann zu erleben: Gott kommt bei uns an", so Pastor Carsten Stock. Er hält auch die Predigt. Zudem gibt es Musik von der "GoIn-Band", ein Anspiel und eine Aktion. Parallel findet im Gemeindehaus der Kindergottesdienst statt.