"Gottesdienst in anderer Form" in Pattensen

Winsen (Luhe): St. Gertrud-Kirche |

ce. Pattensen. "Merkst du was?" lautet das Thema des nächsten "Gottesdienstes in anderer Form" ("GoIn"), den die Pattensener St. Gertrud-Kirchengemeinde am Sonntag, 14. Mai, um 11 Uhr in ihrem Gotteshaus (Kirchenweg 1) veranstaltet. Dabei geht es um die Frage, wie man Gottes Gegenwart spüren und sich ihrer gewiss werden kann. Die Predigt hält Pastor Carsten Stock. Zudem gibt es Musik von der "GoIn"-Band, ein Anspiel und eine Aktion, die dazu einlädt, Gottes Gegenwart zu erfahren. Parallel findet im Gemeindehaus der Kindergottesdienst statt.