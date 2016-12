Gratis-Beratung zu Pflegefragen in Winsen

Winsen (Luhe): Gesundheits-Zentrum |

ce. Winsen. Offene Sprechstunden als kostenfreies Beratungsangebot rund um Alter, Pflege und Demenz finden auch im Jahr 2017 jeden ersten und dritten Mittwoch im Monat von 15 bis 17 Uhr in den Räumen der Winsener Markt-Apotheke im Gesundheitszentrum (Marktstraße 4) statt. Am 4. Januar informiert der Salzhäuser Verein "Interessengemeinschaft Ambulante Pflege" über seine Arbeit. Am 18. Januar referiert ein Mitarbeiter der Markt-Apotheke über das Thema "Medikamente richtig einnehmen".