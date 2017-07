Gratis-Tickets für "Keltics"-Konzert und Mittelalter-Markt in Winsen gewinnen

ce. Winsen. Das bei Freunden geschichtsträchtiger Veranstaltungen aus ganz Norddeutschland sehr beliebte "Historische Schloss-Spectacel zu Winsen" präsentieren die "Marktvagabunden" und die "Veranstalterey" wieder am Samstag, 22. Juli, von 12 bis 24 Uhr und am Sonntag, 23. Juli, von 11 bis 18 Uhr auf dem Schloßplatz.

Krämer, Handwerker, Ritter, Schwertgesellen, Garbraeter, Tavernen, Spielleute und Gaukler werden die Besucher unterhalten und verköstigen. Aber in diesem Jahr legen die "Marktvagabunden" noch eine Schippe drauf: Neben den Spielleuten von "Waldkauz" sind auch das "Duo MacCabe und Kanaka dabei und bringen das Publikum schon vor dem Top-Act beim Nachtkonzert am Samstag, "The Keltics", zum Tanzen. Zünftig irisch wird auch getrunken, denn für die durstigen Kehlen gibt es unter anderem Guinness und feinen irischen Whisky.

Der Gaukler Cyrano versetzt während des gesamten Wochenendes Groß und Klein in Staunen.

Der Clou: Für ihr "Schloss-Spectacel" verlosen die "Marktvagabunden" zehn Freikarten für das "Keltics"-Konzert am Samstag, 22. Juli, sowie 5 x 2 Freikarten für den Besuch des historischen Markttreibens am Sonntag, 23. Juli. Wer die Gratis-Tickets haben möchte, ruft am Montag, 10. Juli, in der Zeit zwischen 11 und 12 Uhr unter Tel. 04174 - 5909409 an, nennt als Kennwort entweder "Keltics" (für eine "Keltics"-Freikarte) oder "Mittelalter" (für jeweils zwei Freikarten für den Mittelaltermarkt) und gewinnt mit etwas Glück.