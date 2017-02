"Große Differenzen" sind Vortragsthema beim Männer-Frühstück in Winsen

Winsen (Luhe): Brasserie am Schloss |

ce. Winsen. "Herausforderung: Mit großen Differenzen leben lernen" ist das Thema beim 14. Männer-Frühstück, das Diakon Hermann Tipke, Beauftragter für Männerarbeit im Kirchenkreis Winsen, am Samstag, 4. März, um 9 Uhr in der Winsener Brasserie am Schloß (Schloßplatz 5) veranstaltet. Es referiert Lukas Haltiner vom Kloster Riechenberg. Die Kosten für das Frühstücksbuffet betragen 12 Euro. - Anmeldung bis 28. Februar bei Hermann Tipke unter Tel. 04171 - 4986 oder per E-Mail unter Tipke@gmx.de.