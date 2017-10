Große Jagd in Waldgebieten zwischen Vierhöfen und Westergellersen

ce. Vierhöfen/Westergellersen. Eine Jagd des Forstamtes Sellhorn und der angrenzenden Privatreviere findet am Samstag, 4. November, von 9 bis 14 Uhr zwischen Westergellersen, Vierhöfen und Mechtersen statt. Darauf weisen die Niedersächsischen Landesforsten hin. Waldbesucher werden gebeten, an dem Tag auf andere Waldgebiete auszuweichen. Da während der großräumigen Jagd Wild oder Jagdhunde die Straße queren können, wird auf der K18 zwischen Westergellersen und Vierhöfen die Geschwindigkeit in dieser Zeit auf 50 km/h beschränkt. Die Jagd sei notwendig, um die Wildbestände im Einklang mit den land- und forstwirtschaftlichen Belangen zu halten.