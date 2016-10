Gute Zeiten für Schnäppchenjäger in Luhmühlen

Westergellersen: Turniergelände |

ce. Luhmühlen. Ein privater "Familienflohmarkt für Langschläfer" findet am Samstag, 22. Oktober, von 11 bis 16 Uhr auf dem großen Parkplatz für dem Turniergelände in Luhmühlen (Westergellerser Heide" statt. Der Flohmarkt richtet sich nur an Privatverkäufer, Neuware ist nicht zugelassen. - Infos unter Tel. 04131 - 36687.