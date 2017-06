Hafentag und Chorkonzert bei 44. Tesper Dorfwoche

Ein kunterbuntes Programm für Jung und Alt ist angesagt, wenn von Samstag, 10., bis Sonntag, 18. Juni, bereits zum 44. Mal die über die Kreisgrenzen hinaus beliebte Tesper Dorfwoche stattfindet. Hier der Ablaufplan:- Samstag, 10. Juni: Der Tesper Hafen ist von 14 bis 20 Uhr Schauplatz des Tages der Vereine. Die örtlichen Institutionen präsentieren Spiele, Spaß, Vorführungen und andere Aktivitäten für Erwachsene, Jugendliche und Kinder. Der Spielmannszug der Freiwilligen Feuerwehr Tespe sorgt ab 15.30 Uhr eine Stunde lang für die musikalische Unterhaltung. Stärken können sich die Besucher mit verschiedenen Gaumenfreuden.- Sonntag, 11. Juni: Der Frauenchor Tespe richtet um 15 Uhr das Chorkonzert der Sängervereinigung Elbmarsch in der Schützenhalle aus. Mit dabei sind der Frauenchor Elbmarsch, der Gemischte Chor Brietlingen sowie die Männergesangvereine Scharnebeck-Rullstorf und Dahlenburg. Kaffee und Kuchen gibt es von 14.30 bis 15 Uhr und in der Pause. Der Eintritt kostet 4 Euro.- Montag, 12. Juni: Öffentliche Ratssitzung mit Bürgerfragestunde und traditionellem Freibierausschank um 19.30 Uhr in der Schützenhalle. Die Bedienung übernimmt die Landfrauenvereinigung Horburg-Bütlingen. Als Gastredner hält Norbert Thiemann, Geschäftsführer des Artlenburger Deichverbandes, einen Vortrag über die Arbeit des Verbandes und über Deichsicherheit.- Freitag, 16. Juni: Auf dem Gelände der Tesper Kita steht von 14 bis 17 Uhr der Tag der Schule und des Kindergartens mit Spielen, Flohmarkt und Kaffeetafel auf dem Programm.- Sonntag, 18. Juni: Mit dem Fischerfest an den Angelteichen am Karpfenstieg klingt die Tesper Dorfwoche von 10 bis 18 Uhr aus. Traditionell gibt es einen Ausschank von Bier und anderen Getränken, Fischspezialitäten, Kaffee und Kuchen, einen Flohmarkt sowie Auftritte der Bütlinger Jagdhornbläser und des Tesper Spielmannszuges.