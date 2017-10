Halloween im "SeinerZeit"

thl. Winsen. Viele Specials, wie z.B. Monsterblut-Shots zur Begrüßung, eine Mega-Deko und noch vieles mehr erwartet die Besucher der Halloween-Party, die am Samstag, 28. Oktober, ab 22 Uhr in der Disco "SeinerZeit 2.0" im Gewerbegebiet Luhdorf stattfindet. Jeder Gast, der kostümiert erscheint, erhält ein Freigetränk. Die schrägste Verkleidung wird gekürt. Der Gewinner erhält ein "All In VIP"-Abend seiner Wahl in der Disco.