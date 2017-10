Hamburger Ohnsorg-Theater führt "Tratsch im Treppenhaus" in Winsen auf

ce. Winsen. Mit seinem Kult-Lustpiel "Tratsch im Treppenhaus" gastiert das Hamburger Ohnsorg-Theater am Donnerstag, 26. Oktober, um 20 Uhr in der Winsener Stadthalle (Luhdorfer Straße 29). In dem Stück aus der Feder von Jens Exler ist unter der Regie von Michael Koch Schaupielerin Heidi Mahler in der Paraderolle der Meta Boldt zu erleben. Zudem stehen sechs weitere Darsteller aus dem beliebten Ohnsorg-Ensemble auf der Bühne. Veranstalter ist der Kulturverein Winsen.

Dieter klaut im Haus die Brötchen, Hanne Knoop verdient sich ein saftiges Zubrot durch Untervermietung, Hauswirt und Schlachtermeister Tramsen verwurstet Katzenfutter – behauptet Meta Boldt. Nichts als Unruhe stiftet die Klatschsüchtige mit ihren üblen Nachreden unter den Nachbarn. Tagein, tagaus spioniert sie den Bewohnern hinterher,

kriegt, was sie an Neuigkeiten aufschnappt, in den falschen Hals, und alles geht drunter und drüber. Seinen Höhepunkt erreicht das Chaos in der Gerüchteküche, als Meta Boldt im Mietshaus herumgeistert um herauszufinden, wer mitten in der Nacht vom Ball des Kaninchenzuchtvereins heimkehrt. Mit wem poussiert eigentlich die hübsche Heike, die bei Frau Knoop in der zweiten Etage eingezogen ist und der es spielend gelingt, ihre Verehrer um den kleinen Finger zu wickeln? Und was ist mit Schlachtermeister Tramsen, der versucht, Heike mit einer Dauerwurst auf die Pelle zu rücken? Aber auch Herr Brummer, Steuerinspektor im Ruhestand, sein Neffe Dieter und ein gewisser Herr Seefeldt liefern Meta Boldt allerlei Grund zu den wildesten Spekulationen.

Am Schluss ist der Hausfrieden dann wieder hergestellt, denn die Mieter sind sich einig: Bei ihnen kann Plappermaul Meta Boldt mit ihren Treppenhaustratschereien nicht mehr landen. Sie lassen sich von der Frau mit dem losen Mundwerk mit ihren zusammengereimten Halbwahrheiten nicht mehr gegeneinander ausspielen.

- Die Abendkasse ist ab 19 Uhr geöffnet. Karten gibt es bei den bekannten Vorverkaufsstellen in Winsen und Umgebung oder unter www.kv-winsen.de.