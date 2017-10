"Heart Rock Café" geben in Winsen Benefizkonzert für Arbeitsgemeinschaft "Hand in Hand"

ce. Winsen. Rock-Sound vom Feinsten ist angesagt, wenn die Band "Heart Rock Café" am Samstag, 4. November, um 20 Uhr ein Konzert im Winsener Marstall (Schlossplatz 11) gibt. Einlass ist um 19 Uhr. Veranstalter ist die Winsener Kulturinitiative "Die6", die damit die Spendenaktion "Schenkt Kindern eine Freude" der Arbeitsgemeinschaft "Hand in Hand im Landkreis Harburg" einläutet und mit dem Konzerterlös unterstützt.

In der Arbeitsgemeinschaft "Hand in Hand" engagieren sich die Wohlfahrtsverbände AWO, Caritas, DRK, Diakonisches Werk und der Paritätische sowie die Sparkasse Harburg-Buxtehude, die Volksbank Lüneburger Heide eG und regionale Medien. Vorsitzende ist in diesem Jahr Bettina Wichmann, Geschäftstführerin des Paritätischen.

Auf dem Konzertprogramm steht eine stimmungsvolle Zeitreise durch die Rockgeschichte. Sie beginnt mit aktuellen Hits, die das Zeug zum Klassiker haben, und endet bei Klassikern, die bereits Musikgeschichte geschrieben haben. "Heart Rock Café"! wecken Erinnerungen an die Zeit von "Sex, Drugs und Rock 'n' Roll", an unvergessliche Partys, durchtanzte Nächte, den ersten Kuss und den ersten Kater nach zuviel Alkohol. Auf der Bühne live zu erleben sind die hochkarätigen Musiker Jenny (Gesang), Ralf (Gesang und Percussion), Heiko (Schlagzeug), Henning (Bass), Nico (Keyboard) und Jo (Gitarre und Gesang).

Seit 2013 begleiten „Die6" die Spendenaktion von "Hand in Hand". Die aus den Freunden Norbert Beins, Jochen Fischer, Bernhard Giersch, Ronnie Luhmann, Jürgen Dobelmann und Michael Lammers bestehende Initiative organisiert schon seit 2002 Konzerte für den guten Zweck. "Wir machen diese Konzerte, weil uns Musik Spaß macht und wir gute Musik lieben. Wir freuen uns sehr, wieder 'Heart Rock Café' im Marstall auf der Bühne begrüßen zu können", sagt Norbert Beins.

- Karten für das Konzert gibt es für 15 Euro in Winsen im TUI-Reisebüro, bei der Tourist-Information im Marstall sowie unter www.die6.eu. An der Abendkasse kosten die Karten 17 Euro.