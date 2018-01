Helfer gesucht für Flüchtlinge in der Elbmarsch

Ein positiver Nebeneffekt ergibt sich dabei laut Karsten Blau für die Integration der Menschen: Auf diesem Wege gewinnen sie Kontakte zu den Einwohnern der Elbmarsch und lernen besser die sozialen Strukturen kennen. "Auf längere Sicht wird ihnen das auch dabei helfen, eine Ausbildungs- oder Arbeitsstelle und eine eigene Wohnung zu finden", so Blau.- Wer in der Flüchtlingsarbeit aktiv werden möchte, meldet sich unter Tel. 0157 - 55563266 oder per E-Mail unter asyl@sg-elbmarsch.de.