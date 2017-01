"Herz ist Trumpf" beim Gottesdienst der Landeskirchlichen Gemeinschaft Winsen

Winsen (Luhe): Die Hütte |

ce. Winsen. "Herz ist Trumpf" lautet das Motto des Gottesdienstes, zu dem die Landeskirchliche Gemeinschaft Winsen alle Interessierten am Sonntag, 8. Januar, um 11 Uhr in ihre "Hütte" (Borsteler Weg 22) einlädt. Das Thema ist angelehnt an die Jahreslosung: "Gott spricht: Ich schenke euch ein neues Herz und lege einen neuen Geist in euch." Die Predigt hält Willem Heins aus Winsen, Diakon der St. Lukas-Gemeinde in Fuhlsbüttel. Dazu gibt es moderne Lieder mit der Band "Einfach Anders" und im Anschluss an den Gottesdienst wie immer einen Imbiss.