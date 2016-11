Hobbykünstler zeigen Arbeiten im Winsener Guttemplerhaus

Winsen (Luhe): Guttempler-Haus |

ce. Winsen. Zu ihrer Weihnachtsausstellung laden die Winsener Guttempler am Samstag, 19., und Sonntag, 20. November, jeweils von 11 bis 17 Uhr in ihr Domizil (Rathausstraße 7) ein. Dort präsentieren Hobbykünstler unter anderem wieder Holzarbeiten, Stickereien, Seidenmalerei, Fotos, Glückwunschkarten in 3-D-Technik, Teddys, fertige Teile aus Serviettentechnik, Kugellampen, aus Papier gefaltete Weihnachtssterne, Geschenkideen und festliche Dekorationen. Alle Artikel können auch käuflich erworben werden. Zur Stärkung gibt es alkoholfreie Getränke, Kaffee und selbst gebackenen Kuchen.