Hörgenuss der Extraklasse mit "DreamTeam" und "Kapelle Lehmann" in Winsen

"Springbreak!" lautet des Titel des Konzertes, das das Duo "DreamTeam" feat. Kapelle Lehmann am Freitag, 3. März, um 20 Uhr im Winsener Marstall (Schloßplatz 11) gibt. Die Veranstaltung findet in der Reihe "Künstler aus dem Landkreis Harburg" des Kulturvereins Winsen statt.Die in der Region bekannte Sängerin und Chorleiterin Joana Toader tritt als "DreamTeam" mit ihrem Gesangspartner Jens Dreesmann aus Iserlohn im Marstall auf. Toader leitet unter anderem die Chöre "Wings of Faith" in Ashausen, den Kindergospelchor "Joyful Angels" (Egestorf), "ChorNettO" (Amelinghausen), den Gospelchor Lüneburg und die Bremer Formation "Goodweibs".Begleitet wird das „DreamTeam“ von seiner Live-Band „Kapelle Lehmann“, die in Fachkreisen und bei Musikliebhabern bereits Kult-Charakter genießt. Zur Kapelle gehören die passionierten und virtuosen Musiker Mario Levin-Schröder (Bass), Oliver Lutter (Drums), Stefan Weber (Piano & Keyboards), Dietmar Gröhlich (Gitarre) und Jörg Budde (Saxophon, Klarinette & Querflöte).Die Zuschauer erwartet mit "Springbreak" ein Hörgenuss auf höchstem Niveau mit viel Liebe zum Detail - von Rock bis Pop, Soul bis R&B, Swing bis Jazz, von Klassikern bis zu neuen Hits. Mit ihrem Hang zum Perfektionismus haben Joana Toader und Jens Dreesmann ein gefühlvolles und mitreißendes Programm zusammengestellt und freuen sich darauf, auch dem Winsener Publikum einen unvergesslichen Abend zu bereiten und es mit ihrer Musik zu berühren.- Karten für 20 Euro bei allen bekannten Vorverkaufsstellen in Winsen und Umgebung sowie unter http://www.kv-winsen.de/karten