Hoopter Rotkreuzler ziehen auf Versammlung Bilanz

ce. Hoopte. Ehrungen, Berichte und einen Ausblick auf die Aktivitäten in 2017 stehen auf der Tagesordnung bei der Jahreshauptversammlung des DRK-Ortsvereins Hoopte, die am Dienstag, 21. Februar, um 19.30 Uhr im Clubheim (Hoopter Sportplatz 2) stattfindet. Darüber hinaus hält Elfi Fois, Pflegedienstleiterin in Winsen, einen Vortrag zum Thema "Pflegereform 2017". Zur Stärkung gibt es einen kleinen Imbiss.