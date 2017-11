Hundener Weihnachtsmarkt öffnet wieder seine Türen

Drage: Gasthaus Zur Schmiede |

ce. Hunden. Bereits zum 22. Mal öffnet der Hundener Weihnachtsmarkt seine Türen am Samstag, 25. November, von 14 bis 18 Uhr im Gasthaus "Zur Schmiede" (Hundener Straße 4). Neben den schon bekannten Kunsthandwerkern aus der Region sind diesmal auch viele neue Aussteller dabei. Die Kinder werden in einer Spielecke betreut, damit die Eltern in Ruhe bummeln, stöbern und klönen können. Zur Stärkung gibt es selbst gebackene Torten und Kuchen, Kaffee, Glühwein und abends Würstchen. Der Erlös kommt dem örtlichen Kindergarten, der Grundschule und der Jugendfeuerwehr zugute.