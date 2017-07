Immer Ärger mit der Ampel auf der Osttangente

Neue Anlage nach nur drei Wochen schon kaputt

Erst war sie mehr als zwei Jahre aus, dann für drei Wochen an und danach wieder aus - die Ampel auf der Osttangente an der Einfahrt zum Gewerbegebiet Luhdorf.Wie das WOCHENBLATT berichtete, war die Lichtzeichenanlage im November 2014 für 38.000 Euro gebaut, aber nie eingeschaltet. Begründung der Stadt: zu niedrige Verkehrszahlen, die Ampel würde den Verkehrsfluss stoppen.Doch zum 30. Juni dieses Jahres wurde die Ampel dann doch in Betrieb genommen - für drei Wochen. Dann hatte die Technik offenbar keine Lust mehr und gab ihren Geist auf. Die Folge: Die Ampel war tagelang wieder dunkel. Erst eine Fachfirma aus Kiel schaffte es, die Anlage wieder zum Laufen zu bringen. Seit Freitagnachmittag regelt die Ampel wieder den Verkehr. Und die Stadt hofft, dass es diesmal auch so bleibt.