Winsen (Luhe): Marstall-Museum |

ce. Winsen. Mit ihrem hoch gelobten neuen Album "Drylands" gastiert die neuseeländische Indie-Folksängerin Mel Parsons am Montag, 12. Juni, um 20 Uhr im Winsener Marstall (Schloßplatz 11). Veranstalter ist der Verein "Konzerte in Winsen". Mel Parsons erreichte bereits zweimal das Finale des NZ Music Award (VNZMA) für das „Folk Album of the Year“ und ist aktuell in der Endausscheidung für den begehrten APRA Silver Scroll Award. Neben ihren Auftritten in Neuseeland hat Parsons Tourneen in Kanada, England, Irland, Australien und Deutschland bestritten.

- Karten für 12 Euro in Winsen beim TUI Reisecenter (Rathausstraße 38, Tel. 04171 - 2910) und bei der Tourist-Information im Marstall (Schloßplatz 11, Tel. 04171 - 668075) sowie unter www.konzerteinwinsen.de.