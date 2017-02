Indie-Power mit PJ Harvey und den Pixies beim "A Summer's Tale" in Luhmühlen

Mit PJ Harvey und den Pixies stehen jetzt zwei neue Headliner für das Outdoor-Komfort-Festival "A Summer's Tale" fest, das von Mittwoch, 2., bis Samstag, 5. August, bereits zum dritten Mal im "Himmel und Heide - Eventpark Luhmühlen" (Westergellerser Heide) stattfindet. Ebenfalls bereits bestätigt sind Bands und Künstler wie Franz Ferdinand, Element of Crime, Birdy, Conor Oberst und die Stereo MC's. Veranstalter ist erneut die Hamburger FKP Scorpio Konzertproduktionen GmbH. Vermittelt wurde ihr das Festivalgelände von der Seevetaler "Eventagentur 412). Kleiner Wermutstropfen: Die zuvor bereits angekündigte Caro Emerald kann aus privaten Gründen nicht auftreten.Die Pixies sind wahrhaftige Ikonen des Indie-Genres und inspirierten Bands wie Nirvana, Radiohead oder The Strokes. Im Rahmen ihrer Welttournee 2017 macht die Band ihren einzigen Deutschland-Stopp beim "A Summer’s Tale". Mit PJ Harvey konnte ein weiteres Indie-Schwergewicht für das Festival mitten im Naturpark Lüneburger Heide gewonnen werden. Die Britin gilt als eine der besten Sängerinnen, Gitarristinnen und Songwriterinnen ihrer Generation und ist live eine wahre Erscheinung.Die aus Weinheim stammende Band The Notwist passt mit ihrem vielschichtigen und facettenreichen Sound perfekt auf das "A Summer’s Tale". Ein weiterer Neuzugang ist Judith Holofernes. Seit einiger Zeit ist die ehemalige Sängerin der Erfolgsband "Wir sind Helden" nicht minder erfolgreich solo unterwegs und kommt mit ihrer zweiten Platte „Ich bin das Chaos“ und einer Extraportion Charme und Sympathie im Gepäck nach Luhmühlen. Wer mal wieder ordentlich das Tanzbein schwingen möchte, ist beim Auftritt des Electric Swing Circus goldrichtig, und auch bei der Show der Bremer Soul-Band Rhonda wird es äußerst schwungvoll zugehen.Zuwachs für das Kulturprogramm kommt mit Autor und Unterhaltungstalent Rocko Schamoni, der gemeinsam mit Tex M. Strzoda "Songs & Stories" zum Besten gibt. Außerdem im Kulturbereich dabei sind Stand-Up-Comedian Don Clarke und Literatur-Entertainer Sven Amtsberg.- Mehr Infos und Tickets unter http://www.asummerstale.de.