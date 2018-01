Info- und Anmeldetag an den Berufsbildenden Schulen Winsen

Winsen (Luhe): Berufsbildende Schulen |

ce. Winsen. "Gut beraten in die Zukunft!" ist der Titel eines Informations- und Anmeldetages für Schüler der Abgangsklassen der Sekundarstufe I, den die Berufsbildenden Schulen (BBS) in Winsen (Bürgerweide 20) am Donnerstag, 8. Februar, von 14 bis 18 Uhr veranstalten. Die Jugendlichen können sich gemeinsam mit ihren Erziehungsberechtigten über die an den BBS angebotenen Bildungsgänge informieren. Jungen und Mädchen, die bereits sicher sind, für welche Schulform sie sich anmelden möchten, können dies am Veranstaltungstag tun. Erforderlich dafür sind ein ausgefülltes Anmeldeformular (zu finden unter www.bbs-winsen.de, Button Formulare), ein Lebenslauf, eine Begründung für die Wahl der Schulform, ein Foto und die Kopie des Halbjahreszeugnisses.