Infoabend und Gottesdienst zum Thema "Verfolgte Christen" in Pattensen

ce. Pattensen. "Verfolgte Christen" ist das Thema eines Infoabends und eines Gottesdienstes, den ein Mitarbeiter der Organisation "Open Doors“ an diesem Wochenende in der St. Gertrud-Kirchengemeinde in Pattensen gestaltet. Am Samstag, 4. November, um 19 Uhr steht im Gemeindehaus (Kirchenweg 1) ein Vortrag über die aktuelle Situation der Christen in Nordkorea auf dem Programm. Im Gottesdienst am Sonntag, 5. November, um 10 Uhr geht es um die Lage der Christen in Syrien und im Irak. "Open Doors" ist als überkonfessionelles christliches Hilfswerk seit fast 60 Jahren in mehr als 50 Ländern im Einsatz für verfolgte Christen. Jährlich veröffentlicht "Open Doors" den Weltverfolgungsindex, eine Rangliste von Ländern, in denen Christen am stärksten verfolgt werden. Außerdem engagiert sich die Initiative für Gefangene, Nothilfe und die Unterstützung von Familien ermordeter Christen.