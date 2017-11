Infoabend zum Beruflichen Gymnasium an den BBS Winsen

Winsen (Luhe): Berufsbildende Schulen |

ce. Winsen. Wissenswertes zum Besuch des Beruflichen Gymnasiums an den Berufsbildenden Schulen (BBS) Winsen erfahren alle interessierten Schüler bei einem Infoabend, der am Donnerstag, 23. November, ab 19 Uhr in der Cafeteria der BBS (Bürgerweide 20) stattfindet. Das Berufliche Gymnasium ist eine der sechs Schulformen der BBS. In vier verschiedenen Schwerpunkten, den sogenannten "Profilen", kann innerhalb von drei Schuljahren das Abitur bzw. die allgemeine Hochschulreife erworben werden.

- Infos unter www.bbs-winsen.de.