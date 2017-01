Informations- und Anmeldetag an den Berufsbildenden Schulen Winsen

"Gut beraten in die Zukunft" lautet das Motto des Informations- und Anmeldetages, der am Donnerstag, 2. Februar, von 14 bis 18 Uhr in den Berufsbildenden Schulen (BBS) Winsen (Bürgerweide 20) stattfindet. Die Veranstaltung richtet sich an Schüler der Abgangsklassen der Sekundarstufe I allgemeinbildender Schulen und sowie an die Eltern der Jungen und Mädchen. Auch Umschüler und interessierte Lehrkräfte sind willkommen. Erforderlich für die Anmeldung zu einem bestimmten BBS-Bildungsangebot sind ein ausgefülltes Anmeldeformular (zu finden unter http://www.bbs-winsen.de - Button Formulare), ein Lebenslauf, eine Begründung für die Wahl der Schulform, ein Lichtbild und die Kopie des Halbjahreszeugnisses.