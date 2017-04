Infos für Frauen über Online-Netzwerke für Jobsuche

Winsen (Luhe): Koordinierungsstelle Frau und Wirtschaft |

ce. Winsen. "Online-Netzwerke für Jobsuche und Beruf" ist das Thema einer Infoveranstaltung im Rahmen der Reihe "Frauen auf Erfolgskurs", die am Mittwoch, 10. Mai, von 9.30 bis 11 Uhr in den Räumen der Koordinierungsstelle "Frau & Wirtschaft" in Winsen (Marktstraße 21/22) stattfindet. Veranstalter sind die Koordinierungsstelle und die Agentur für Arbeit Lüneburg-Uelzen. Die Teilnehmerinnen erfahren Wissenswertes über soziale Netzwerke und ihre Funktionsweisen. Außerdem erhalten sie Infos darüber, welche Einstellungen für Privatsphäre und Datensicherheit ratsam sind und wie das Internet für die Suche nach einem Arbeitsplatz genutzt werden kann. Referentin ist Andrea Kowalewski von der Koordinierungsstelle. - Anmeldung unter Tel. 04181 - 9405636.